Классическое искусство в весеннем Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева был представлен очередной концертный вечер Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Музыкальный вечер под руководством дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева подарил слушателям незабываемые моменты благодаря утончённым и разнообразным образцам классического репертуара, сообщает Trend Life.

Программа открылась Концертом до мажор для флейты пикколо и струнного оркестра А. Вивальди. Произведение, состоящее из трёх частей, прозвучало в исполнении солистки Рахили Назаровой.

Затем был представлен Концертштюк №2 си минор, op.114 Ф. Мендельсона. Солисты - Магамедали Пашазаде и Гусейн Рзаев.

В следующей части вечера прозвучал Концерт №7 для флейты с оркестром Ф. Девьена. Трёхчастное произведение было исполнено солистом Мирхалидом Мамедзаде. Завершением программы стала Серенада ми мажор для струнного оркестра (op.22) А. Дворжака, которая отличается своим богатым мелодическим строем и лиризмом.

Концерт был тепло встречен слушателями и запомнился своим высоким художественным уровнем.

