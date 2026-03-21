Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу иранской нефти

БАКУ /Trend/ - Правительство США выдало лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, находящейся в танкерах в море.

Как передает Trend, об этом написал министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X.

"Сегодня Министерство финансов выдает краткосрочное разрешение ограниченного назначения, разрешающее продажу иранской нефти, находящейся в настоящее время в море", - написал министр.

Бессент также заявил, что эти меры позволят быстро поставить на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти.

Министр подчеркнул, что лицензия не предусматривает новых сделок с Ираном и распространяется «только на нефть, которая уже транспортируется».