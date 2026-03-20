...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Общество Материалы 20 марта 2026 18:51 (UTC +04:00)
В Азербайджан пришла весна

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наступила весна.

Как передает Trend, об этом сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, весна пришла в Азербайджан 20 марта в 18:45.

В это время день и ночь становятся равными, Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Оно движется по эклиптике, пересекает экватор и переходит из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начинается весна, а в Южном - осень.

Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня, 17 часов, 38 минут и 28 секунд.

Лента

Лента новостей

Читать все новости