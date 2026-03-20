Выросли денежные переводы из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Турции в Азербайджан составил 193,2 млн долларов США.

По данным Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,3 млн долларов США, или на 9,8% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно информации, в отчетный период доля Турции в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 16,4%. Таким образом, Турция заняла второе место в списке стран, из которых в Азербайджан поступает наибольший объем переводов, после России.

Также в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Турцию составил 145,7 млн долларов США, что на 6,1 млн долларов США, или на 4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В отчетный период доля Турции в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 28,9%. С этим показателем Турция заняла первое место среди стран, в которые из Азербайджана переводится наибольший объем средств.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Турцию составил 151,8 млн долларов США, а в обратном направлении — 175,9 млн долларов США.

В целом, в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов США, что на 21,6 млн долларов США, или на 4,1% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время, в отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 млрд долларов США, что на 94,1 млн долларов США, или на 8,7% больше по сравнению с показателем 2024 года.