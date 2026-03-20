БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Азербайджане начались 11-дневные выходные.

Как сообщает Trend, в этом году праздники Новруз и Рамазан совпадают.

20, 21, 22, 23 и 24 марта отмечается праздник Новруз. Поскольку 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье, в соответствии с требованиями Трудового кодекса 25 и 26 марта также будут нерабочими днями.

Праздник Рамазан отмечается 20 и 21 марта. Поскольку эти дни совпадают с другими нерабочими праздничными днями, следующие рабочие дни считаются днями отдыха.

Таким образом, согласно требованиям Трудового кодекса, 27 и 30 марта также будут нерабочими днями.

В итоге в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта объявлены нерабочими днями.

31 марта станет первым рабочим днем после праздников.