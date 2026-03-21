Увеличились чистые финансовые активы Азербайджана

Экономика Материалы 21 марта 2026 00:26 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В 2025 году отрицательное сальдо счёта движения капитала и финансов составило примерно 5 миллиардов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвящённом публикации итогов платёжного баланса за 2025 год.

"В прошлом году чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 5,4 миллиарда долларов США, а чистые финансовые обязательства — на 0,4 миллиарда долларов США", — добавил он.

Отметим, что платёжный баланс за 2025 год был подвержен влиянию колебаний цен и индексов на мировых товарных, сервисных и финансовых рынках. По текущему счёту сформирован профицит в размере 3,5 миллиарда долларов, по балансу движения капитала и финансов чистые внешние финансовые активы увеличились на 5,4 миллиарда долларов, а чистые внешние финансовые обязательства — на 0,4 миллиарда долларов. Отношение профицита текущего счёта к ВВП составило 4,6%, что является положительным фактором с точки зрения макроэкономической стабильности. В течение отчётного периода реализованная часть резервных активов страны сократилась примерно на 1,4 миллиарда долларов. Однако стратегические валютные резервы страны к концу периода увеличились на 14,1 миллиарда долларов и достигли 85,1 миллиарда долларов, что дополнительно укрепляет макроэкономическую устойчивость.

