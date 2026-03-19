Сократился внешний госдолг Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 марта этого года внешний государственный долг Азербайджана составил 4 миллиарда 728 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики (ГКС).

Согласно информации, это на 7,3% меньше по сравнению с показателем на 1 марта прошлого года.

Стратегические валютные резервы страны на 1 марта 2026 года достигли 90 миллиардов 667,7 миллиона долларов США, что превышает внешний государственный долг в 19,2 раза.

По данным Центрального банка, на 1 февраля 2026 года кредитный портфель банков и других кредитных организаций страны в эквиваленте национальной валюты составил 31 миллиард 863,7 миллиона манатов, из которых 26 миллиардов 171,6 миллиона манатов приходятся на долгосрочные кредиты. Сумма просроченных кредитов составила 1,7% от общего кредитного портфеля.