"Это не гору мы покоряем, а самих себя" – фильм об азербайджанских альпинистах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялся показ полнометражного художественно-документального фильма "Ümid zirvəsi", снятого компанией "Buta Film", режиссёром Эльчином Гулиевым, сообщает Trend Life.

Фильм рассказывает о судьбе трагически погибших в горах Кавказа молодых альпинистах. 23 декабря члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана и поиски альпинистов продолжались долгое время, пока их тела не были обнаружены в мае.

Когда речь заходит о стремлении человека покорить вершину, рискуя собственной жизнью, мнения расходятся диаметрально. Одни совершенно не понимают смысла этого жесткого испытания, другие же готовы любой ценой достичь вершины. Однако альпинизм не просто спорт. Для многих, кто поднимается в горы, это и есть настоящая жизнь. Гора убирает всё лишнее, оставляя лишь суть, предельно честную встречу с самим собой. "Это не гору мы покоряем, а самих себя", - говорил Эдмунд Хиллари, первым покоривший Эверест - высочайшую вершину мира.

Перед показом Эльчин Гулиев поделился историей создания фильма, рассказав о замысле картины и причинах, побудивших его обратиться к этой теме. Он отметил, что работа над фильмом стала не только творческим процессом, но и попыткой глубже осмыслить произошедшие события. В картине органично переплетаются документальные съёмки, архивные материалы, интервью с близкими, участниками событий и художественные кадры, что помогает зрителю острее прочувствовать драматизм и подлинность реальных событий

Режиссёр искренне поблагодарил зрителей за проявленный интерес к фильму, отметив, что их внимание придаёт работе глубокий смысл и вдохновляет команду на новые творческие достижения.

Фильм снят при поддержке действующего при министерстве культуры Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

