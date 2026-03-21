ОЭСР назвала ключевые приоритеты сотрудничества с Кыргызстаном на 2026 год (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Существуют несколько стратегических приоритетов в перспективе на 2026 год и далее для углубления сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с Кыргызстаном.

Об этом сообщили Trend в Организации экономического сотрудничества и развития.

Представитель организации отметил, что укрепление торговых и транспортных связей остаётся ключевым направлением для гармонизации процедур и более полной интеграции Кыргызстана в региональные и глобальные рынки.

"Расширение работы в сфере критически важных полезных ископаемых поможет обеспечить прозрачное управление и привлечь ответственные инвестиции в этот перспективный сектор. Содействие "зелёному" росту является ещё одним важным направлением", - подчеркнули в ОЭСР.

Отмечая области, в которых сотрудничество с Кыргызстаном продемонстрировало наибольший прогресс, представитель организации выделил цифровизацию государственных услуг и цифровых торговых процедур.

"Эти усилия позволили оптимизировать административные процессы, повысить прозрачность и снизить издержки для предприятий за счёт ускорения и повышения эффективности трансграничной торговли. Согласно недавней публикации ОЭСР, Кыргызстан входит в число ведущих реформаторов по упрощению торговых процедур в регионе Европы и Центральной Азии", - подчеркнули в организации.

Кроме того, было отмечено, что в 2025 году ОЭСР тесно сотрудничала с партнерами, включая ЕС, АБР, ЕБРР, GIZ, ВБ, МВФ и МТК, чтобы избежать дублирования, усилить эффект и обеспечить соответствие национальным стратегиям Кыргызстана.

"Это сотрудничество было сосредоточено на координации проектной деятельности с государственными реформами через регулярные консультации, участие в семинарах и обмен аналитическими материалами, что обеспечивало согласованность и взаимодополняемость инициатив", - заключили в организации.