Назван объем продаж автобензина в розничной торговой сети Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В январе-феврале текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 585,3 млн манатов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно информации, этот показатель на 5,9% превышает аналогичный показатель за тот же период 2025 года.
Отметим, что в январе-феврале 2026 года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на общую сумму 10,1 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 5,5 млрд манатов, а непродовольственных товаров - на 4,6 млрд манатов.
По сравнению с январем–февралем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,6%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,2%, по непродовольственным товарам - на 6,5%.