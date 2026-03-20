Денежные переводы из Франции в Азербайджан более чем удвоились в 2025 году

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объём денежных переводов физических лиц из Франции в Азербайджан составил 26,6 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составлял 11,8 миллиона долларов США, переводы увеличились на 14,8 миллиона долларов, или в 2,3 раза. На долю Франции приходилось 2,3% всех поступлений в Азербайджан из-за границы.

В то же время в 2025 году объём переводов физических лиц из Азербайджана во Францию составил 6,5 миллиона долларов США, что на 1,1 миллиона долларов меньше, чем в 2024 году (7,7 миллиона долларов), или на 15%. Доля Франции в общем объёме переводов за границу составила 1,3%.

В целом в 2025 году физические лица в Азербайджане перевели за границу 505,139 миллиона долларов США, что на 21,6 миллиона долларов или 4,1% меньше, чем в 2024 году.

Общий объём переводов из-за границы в Азербайджан составил 1,177 миллиарда долларов США, увеличившись на 94,1 миллиона долларов, или на 8,7% по сравнению с предыдущим годом.