Израильская армия наносит удары по целям в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Израильская армия наносит удары по целям в столице Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении израильской армии.

Сообщается, что после атак по Бейруту Армия обороны наносит удары по целям в Тегеране.

Отметим, что в связи с отсутствием конкретных договорённостей на переговорах между США и Ираном по ядерной программе, начиная с 28 февраля США и Израиль начали наносить авиационные удары по Ирану. В ответ Иран с того же дня начал атаковать Израиль и военные объекты США в странах региона с использованием ракет и беспилотников.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных.

8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние ещё больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.

Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.