Назван объем импорта товаров Азербайджаном

Импорт по несырьевому сектору увеличился на 3,2% и составил 15,2 миллиарда долларов. В структуре несырьевого импорта наблюдался рост импорта следующих товаров: летательных аппаратов (в 7,3 раза); железнодорожного подвижного состава (в 3,3 раза); легковых автомобилей (на 36,7%); овощной продукции (на 25,8%); алкогольных и безалкогольных напитков (на 15,4%); парфюмерно-косметических изделий (на 13,9%); табака и табачных изделий (на 11,1%); сахара (на 7,7%); тракторов (на 6,3%); бумажной продукции (на 4,6%); сливочного масла (на 4,2%); фармацевтической продукции (на 3,9%); котлов, оборудования и механических установок (на 3,6%).

В то же время импорт следующих товаров сократился: турбореактивных двигателей (на 89,7%); судов, лодок и плавучих конструкций (на 40,6%); механических экскаваторов и ковшей (на 38,4%); коммутационного оборудования (на 33,4%); грузовых автомобилей (на 29,7%); двигателей внутреннего сгорания (на 27,7%); вычислительной техники (на 22,2%); мебели (на 12,8%); зерновых культур (на 8,1%); каменной и стеклянной продукции (на 6,4%); изделий из древесины (на 5,6%); металлов (на 4,2%); кранов, клапанов и трубопроводной арматуры (на 3,4%); мыла и моющих средств (на 3,0%); растительных масел (на 1,2%).