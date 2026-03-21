США рассматривают варианты ограниченной наземной операции в Иране

БАКУ /Trend/ - Администрация США рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, один из сценариев — размещение американских войск в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. В числе других вариантов — изъятие высокообогащенного урана или захват иранских нефтяных объектов.

Сообщается, что ни один из вариантов не предполагает крупномасштабного развертывания войск.