Иран выпустил ракеты в направлении британско-американской военной базы

БАКУ /Trend/ — Иран выпустил две баллистические ракеты в направлении британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Как сообщает Trend, ракеты не достигли целей.

Для перехвата одной из них американские военные использовали ракету типа SM-3. При этом пока неизвестно, была ли цель уничтожена.

База расположена примерно в 4000 километрах от территории Ирана.

Напомним, что остров Диего-Гарсия, являющийся заморской территорией Великобритании в Индийском океане, считается стратегически важным центром для вооружённых сил США. Здесь размещены дальние бомбардировщики, подводные лодки, а также эсминцы, оснащённые управляемыми ракетами.