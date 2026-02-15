Иранская компания "Агаджари" реализует стратегию сбора факельного газа

БАКУ /Trend/ - Компания по добыче нефти и газа "Агаджари" продолжает следовать стратегии полного сбора факельного газа (flare gas) до 2029 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор компании Мохаммад Дехканпур в интервью местным СМИ.

По его словам, в настоящее время физическая часть проекта по сбору факельного газа на нефтяном месторождении "Агаджари" завершена на 62%.

Дехканпур добавил, что в то же время на нефтяном месторождении Rag Sefid собирается 60-70% факельного газа. С момента запуска установки для повышения давления на этом месторождении было собрано 125 миллионов кубических футов (около 3,54 миллиона кубометров) факельного газа.

Представитель компании сообщил, что для других месторождений разработаны планы по организации аукционов и использованию местных ресурсов для сбора факельного газа.

"Запуск установки для осушки на нефтяном месторождении Rag Sefid является приоритетным. С запуском этой установки возможно увеличение добычи на 10-20 тысяч баррелей в день. Также ведутся работы по созданию установки для обезсоливания и сепарации газа на этом месторождении, что в будущем способно внести вклад в увеличение добычи", — сказал он.

Стоит отметить, что компания по добыче нефти и газа "Агаджари" находится в подчинении Национальной компании Южных нефтяных зон Ирана. Компания эксплуатирует 8 нефтяных и газовых месторождений, из которых ежедневно добывается 615 тысяч баррелей нефти. Также компания производит более 27,8 миллиона кубометров газа в сутки.