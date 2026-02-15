В Азербайджане увеличился объем розничного товарооборота

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года в розничной торговой сети потребителям было реализовано товаров на сумму 5,3 миллиарда манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 2,9 миллиарда манатов, непродовольственных товаров — на 2,4 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с январём 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям — на 1,3%, по непродовольственным товарам — на 6,6%.

В январе 2026 года из средств, израсходованных покупателями в розничной торговой сети, 49,1% пришлось на продовольственные товары, 4,9% — на напитки и табачные изделия, 14,4% — на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,7% — на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,5% — на электротовары и мебель, 2,7% — на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,5% — на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 17,2% — на прочие непродовольственные товары.

В отчетном месяце стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в реальном выражении увеличилась на 3,8% и составила 99,8% общего розничного товарооборота.

По сравнению с январём 2025 года в январе 2026 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился по предприятиям на 5,4%, по индивидуальным предпринимателям — на 1,8%, на рынках и ярмарках — на 5,5%.

В отчетном месяце в розничной торговой сети в среднем на одного человека было приобретено товаров на сумму 515,7 маната, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 278,6 маната, непродовольственных товаров — на 237,1 маната.