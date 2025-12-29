Малая Морская улица, 3 – Баку в музыке современных авторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт "Kiçik Dəniz küçəsi, 3" (Малая Морская улица 3) организованный Бакинским обществом современной музыки, сообщает Trend Life.

В концертной программе, состоявшемся при участии оркестра Cadenza, прозвучали произведения современных азербайджанских композиторов - Тюркера Гасымзаде, Аяза Гамбарли, Таира Ибишова и Саида Гани.

В программе традиционного концерта "Kiçik Dəniz küçəsi", который ежегодно проводится в конце года, в этом году были представлены произведения Аяза Гамбарли - "Магнолия", "Импульс", Таира Ибишова - "Шебеке", "Оторвавшиеся от света", Тюркера Гасымзаде – "Там были шумы и голубовато-жёлтые огни", а также Саида Гани - "Pareidolia" и "Postludium".

Отметим, что три произведения "Магнолия", "Шебеке" и "Postludium" прозвучали впервые. Композиции были исполнены Сaнyбер Султановой (виолончель), Хумай Гаджизаде (альт), Афаг Гараевой (фортепиано), Хумай Гасымзаде (фортепиано), Региной Меджидовой (сопрано), ансамблем BCMS и оркестром Cadenza. Дирижёром оркестра был Самир Асадов, художественный руководитель - Тюркер Гасымзаде.

