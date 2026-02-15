Азербайджанский "Профессор" одержал третью подряд победу в ММА на международном турнире в Батуми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Батуми (Грузия) состоялся турнир GFC (Georgian Fighting Championship) и Grand Bellagio Championship. Главным поединком вечера стала встреча проживающего в Грузии, успешно представляющего Азербайджан и Грузию на международной арене, семикратного чемпиона мира и трёхкратного чемпиона Европы по кикбоксингу, известного под прозвищем "Профессор", Алима Набиева с бразильцем Джеймом Соуза, сообщили Trend Life в пресс-службе бойца.

Бой, продолжавшийся три раунда и проходивший в крайне напряжённой борьбе, завершился уверенной победой Набиева, который продемонстрировал полное преимущество. Таким образом, он оформил третью подряд победу в своей карьере в ММА.

В чемпионате приняли участие два азербайджанских спортсмена. Вторым азербайджанским победителем вечера стал Эльвин Камилли. Он одолел грузинского спортсмена Сандро Датанашвили, принеся сборной Азербайджана ещё одну победу.

Отметим, что в турнире приняли участие бойцы из Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана, Словакии, Израиля и Бразилии. Поддержать спортсменов в Батуми прибыли известные азербайджанские атлеты и тренеры, а также представители посольства Азербайджана в Грузии и Генерального консульства в Батуми, наряду с представителями местной общины.

