Гендиректор ВОЗ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в субботу Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Имею честь искренне поздравить Вас с достижением недавно соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Ваша смелость, проявленная в стремлении поставить мир выше разногласий, заслуживает высокой оценки и ярко демонстрирует Вашу приверженность процветанию и стабильности в регионе. Это важное событие не только знаменует собой решающий шаг на пути к нормализации отношений, но и дает надежду на более стабильный и гармоничный регион, прокладывая путь к миру во всем мире.

Ваша приверженность диалогу и дипломатии, несмотря на трудности, свидетельствует о Вашем выдающемся лидерстве. Это соглашение не только дает надежду гражданам обеих стран, но и служит положительным примером для урегулирования конфликтов на мировой арене. Это соглашение может привести к плодотворному сотрудничеству в решении важных вопросов, которые влияют на благосостояние граждан Азербайджана и Армении.

Считаю, что укрепление партнерских отношений с Всемирной организацией здравоохранения может усилить лидирующую роль Азербайджана в области глобального здравоохранения. Совместные усилия, направленные на решение общих проблем в сфере здравоохранения, таких как инфекционные и неинфекционные заболевания, здоровье матери и ребенка, могут дать положительные результаты не только для Азербайджана, но и для всего международного сообщества.

Еще раз поздравляю Вас с этим замечательным достижением. Желаю Вам дальнейших успехов на пути к миру и стабильности. Надеюсь на тесное сотрудничество с Вами в деле улучшения здоровья людей во всем мире.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".