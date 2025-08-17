Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МЧС Азербайджана проводит разъяснительную работу по пожарной безопасности на освобождённых территориях (фОТО)

Общество Материалы 17 августа 2025 12:25 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана в рамках своих полномочий продолжает проводить просветительскую работу с гражданами по вопросам пожарной безопасности на территории страны, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в рамках этой работы сотрудники Карабахского регионального управления государственного пожарного надзора Службы государственного пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы по пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими на освобожденных территориях, а также посещающими эти территории.

"В рамках очередных разъяснительных мероприятий, проведенных в городе Ханкенди, Губадлинском, Зангеланском, Ходжалинском и Ходжавендском районах, гражданам, проживающим, занятым на строительных, реконструкционных и восстановительных работах, работающим в объектах общественного питания на освобожденных территориях, а также выезжающим в леса, на открытые местности и сельскохозяйственные угодья для отдыха и по делам, были даны подробные разъяснения необходимых правил пожарной безопасности и вручены наглядные пособия.

МЧС в очередной раз обращается к гражданам и напоминает о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности на освобожденных территориях", - сообщили в министерстве.

