В связи с лесным пожаром в Турции эвакуированы жители сёл

БАКУ /Trend/ - В районе Гелиболу провинции Чанаккале в Турции вспыхнул лесной пожар.

Как передает Trend, из-за ветра пожар быстро распространился на обширную территорию. На место происшествия были направлены подразделения регионального управления лесного хозяйства.

Согласно информации, в тушении пожара задействованы 12 самолетов и 12 вертолетов, 94 водовоза, 3 бульдозера, 6 пожарных машин и живая сила в составе 560 человек. Работы по тушению пожара продолжаются.

Губернатор Чанаккале Омер Тораман написал в социальной сети Х, что жители села Кумкёй района Эджеабат вслед за жителями сёл Карайнебейли в Гелиболу, Йолагзы, Бююканафарталар и Кючуканафарталар в Эджеабате в качестве меры предосторожности были переселены в более безопасные места.