Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Масуд Пезешкиан посетит Армению

Иран Материалы 16 августа 2025 14:28 (UTC +04:00)
Масуд Пезешкиан посетит Армению

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 августа посетит Армению и Беларусь.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте на платформе X поделился советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санайи.

По его словам, целью двухдневного визита является развитие двусторонних отношений и подписание торговых соглашений.

Санайи отметил, что Масуд Пезешкиан получил приглашение принять участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Китае.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости