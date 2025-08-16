Масуд Пезешкиан посетит Армению

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 августа посетит Армению и Беларусь.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте на платформе X поделился советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санайи.

По его словам, целью двухдневного визита является развитие двусторонних отношений и подписание торговых соглашений.

Санайи отметил, что Масуд Пезешкиан получил приглашение принять участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Китае.

