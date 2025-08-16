МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования в связи с наводнениями в Пакистане.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим размещена публикация на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Глубоко опечалены трагическими человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в северной части Пакистана. Наши молитвы - с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в это трудное время",- говористяв публикации ведомства.

Напомним, что на Северо-Западе Пакистана проливной дождь вызвал значительные разрушения. Число погибших в результате наводнений и оползней достигло не менее 220 человек.

