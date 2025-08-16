Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 августа 2025 12:10 (UTC +04:00)
Авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, самолётные и вертолётные подразделения Военно-воздушных сил выполнили учебно-тренировочные полёты.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях полёта и правилах безопасности, после чего был проведен инструктаж лётных экипажей.

Во время учебно-тренировочных полётов были выполнены задачи по взлёту и посадке на аэродромах базирования, полётам по установленным маршрутам, обнаружению воздушных и наземных целей во взаимодействии с командно-штабными пунктами, а также по другим видам деятельности.

Отметим, что основной целью учебно-тренировочных полётов является совершенствование боевой подготовки авиационных подразделений и отработка практических навыков военных пилотов.

Авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости