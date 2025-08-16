Эльмаддин Мехтиев назначен членом Консультативной группы CERF

БАКУ /Trend/ - Начальник Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA), действующего при министерстве иностранных дел, Эльмаддин Мехтиев назначен членом Консультативной группы Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) ООН.

Как сообщает в субботу Trend, кандидатура Э.Мехдиева была официально выдвинута министерством иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, помимо Азербайджана, в консультативную группу по назначению Генерального секретаря ООН вошли кандидаты из Канады, Кот-д'Ивуара, Дании, Гамбии, Германии, Нидерландов, Нигера, Норвегии, Катара, ЮАР и Швеции. Назначенная на 3 года консультативная группа, состоящая в общей сложности из 23 членов и собирающаяся два раза в год, дает генеральному секретарю ООН соответствующие рекомендации по гуманитарной деятельности, включая работу CERF.

CERF, действующий под руководством заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, является одним из основных органов ООН, который непосредственно организовывает оказание срочной финансовой помощи для устранения последствий гуманитарных кризисов, происходящих в различных регионах мира.

Назначение представителя Азербайджана в указанную организацию является показателем успеха донорской деятельности страны и признательности со стороны международного сообщества.

