Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как старт переговоров по Украине

АСТАНА /Trend/ - Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил советник президента, пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - написал Желдибай в своем Telegram-канале.

Напомним, что 15 августа, на Аляске состоялась первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в формате "три на три" на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.