76,4% респондентов оценили Вашингтонский саммит как успех Президента Ильхама Алиева - опрос (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр социальных исследований провел опрос, чтобы изучить мнение общественности страны о встрече, состоявшейся при посредничестве Президента США Дональда Трампа между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении, о подписанных декларациях, а также о вопросах стратегического партнерства между Азербайджаном и США.

Как сообщает в субботу Trend, результаты опроса показали, что указанные события были оценены в общественном мнении как положительный и стратегически значимый шаг.

Результаты опроса показали, что большая часть общественности страны осведомлена о встрече. Так, согласно данным, 87,3% респондентов сообщили, что знают о встрече, состоявшейся при посредничестве Президента США Дональда Трампа между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении. Из них 65,2% отметили, что обладают подробной информацией, 22,1% - частичной, а лишь 12,7% респондентов заявили об отсутствии информации.

Согласно результатам, подавляющее большинство респондентов (77,2%) - оценили встречу, состоявшуюся при посредничестве Президента США Дональда Трампа, и совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией как очень успешный дипломатический шаг. Иными словами, большинство восприняло это событие как значительное дипломатическое достижение. 18,5% участников опроса расценили его как достижение среднего уровня, лишь 3,5% отметили, что встреча не оправдала их ожиданий, а 0,8% затруднились ответить. В целом результаты опроса дали основание говорить о том, что проведенная встреча и подписанный документ получили высокую поддержку в плоскости общественного мнения.

Результаты показывают, что указанная встреча была воспринята общественностью как положительный дипломатический шаг и повысила оптимизм в обществе относительно будущего отношений между Азербайджаном и Арменией. Так, большинство респондентов - в целом 89,3% - выразили мнение, что посредничество США приведёт к прогрессу в азербайджано-армянских отношениях. При этом 61,1% ожидают значительного прогресса, 28,2% - частичного. С другой стороны, 4,6% респондентов не ожидают никаких изменений, а 3,8% считают, что посредничество окажет отрицательное влияние. Ещё 2,4% участников опроса воздержались от ответа. Таким образом, большинство продемонстрировало доверие к посредничеству США и разделило ожидание, что оно приведёт к улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией.

Результаты опроса позволили определить общественное мнение о ключевых успешных направлениях встречи, а также о приоритетах как в политической, так и в экономической сферах. Среди значимых достижений, на которые чаще всего указывали респонденты, были появление новых экономических и транспортных возможностей (90,4%), укрепление личных отношений между Президентом Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом (90,1%), достижение устойчивого мира в регионе (89,3%) и обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном (89,3%). Кроме того, ожидания включали развитие стратегического партнёрства между Азербайджаном и США (83,9%), нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (82,0%) и начало нового политического периода в Южном Кавказе (78,0%).

По мнению участников опроса, утверждение «Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь же он достигает мира» поддерживают 96,3% респондентов, 3,2% не согласны с этим, а 0,5% воздержались от ответа.

85% респондентов оценили Вашингтонский саммит как результат победы в Отечественной войне.

Согласно результатам опроса, 95,2% населения страны оценили итоги этой встречи как событие, обеспечившее единство Нахчывана с основной частью Азербайджана.

80,7% респондентов высказали мнение о росте влияния США в Южном Кавказе.

Общественность оценила Вашингтонский саммит прежде всего как успех Президента Ильхама Алиева - такое мнение выразили 76,4% участников опроса. При этом 41,2% респондентов также считают саммит успехом Президента Дональда Трампа, а премьер-министр Никол Пашинян был отмечен лишь 5,1% участников. Кроме того, 18,0% опрошенных расценили встречу как логическое продолжение процессов, происходящих в регионе, 1,3% выбрали другие ответы, а 3,2% затруднились ответить.

Результаты опроса показали, что общественная поддержка мирной дипломатии Президента Ильхама Алиева высока, а сама политика воспринимается как успешная и целенаправленная с точки зрения национальных интересов. Так, большинство респондентов в целом оценили мирную дипломатию главы государства положительно - 92,8%. При этом 66,8% дали очень высокую оценку, 26,0% - высокую, 5,4% - среднюю и 1,6% - низкую.

Большинство респондентов (57,1%) считают стратегическое партнерство с США в любом случае важным с точки зрения национальных интересов Азербайджана. При этом 32,2% участников опроса отметили, что партнерство с США важно, но при этом необходимо сохранять отношения с другими странами региона. Лишь 6,2% респондентов не считают стратегическое партнерство с США важным, а 4,6% воздержались от ответа.

Общемтвенность рассматривает Азербайджан (74,8%) и Турцию (64,6%) как страны, обладающие решающим влиянием в Южном Кавказе. Далее следуют США (44,0%), Россия (19,6%), Китай (13,4%), Иран (5,1%) и Армения (1,1%). При этом 1,9% респондентов указали другие страны, 2,4% считают, что ни одна из этих стран не обладает решающим влиянием, а 2,7% воздержались от ответа.

Методология

Исследование проводилось на основе количественной методологии. Опросы проводились с 9 по 14 августа 2025 года среди 1 100 респондентов в возрасте 18 лет и старше с использованием метода компьютеризированного телефонного интервью (CATI). Выборка формировалась вероятностным методом пропорционально распределению населения по стране, с соблюдением гендерного баланса. Были охвачены все 12 экономических районов. Опросы проводились на полностью анонимной и добровольной основе. Респондентов информировали о том, что результаты будут использованы в исследовательских целях. Коэффициент погрешности результатов, исходя из количества респондентов, участвовавших в опросе, составляет 3% при 95% доверительном интервале.