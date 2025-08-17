В административном здании Аппарата ГПС Азербайджана произошёл пожар

БАКУ/ Trend/ - 17 августа около 04:00 в результате короткого замыкания в электрических проводах на крыше административного здания Аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана произошёл пожар.

Как сообщает Trend, в совместном заявлении ГПС и Министерства по чрезвычайным ситуациям отмечается, что благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Государственной службы противопожарной охраны МЧС, а также первоначальным мерам, предпринятым личным составом ГПС, очаг возгорания был в короткие сроки ликвидирован.

В результате происшествия здание серьёзно не пострадало, пострадавших среди личного состава нет.