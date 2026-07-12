Узбекистан и Польша расширяют сотрудничество в сфере логистики и торговли

БАКУ /Trend/ - Представители Узбекистана и Польши обсудили перспективы создания в Польше логистического хаба для поставок узбекской продукции на рынки стран Европейского союза и других государств. Переговоры прошли в рамках бизнес-миссии узбекской делегации в Польше.

Во встрече приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Польше Амирсаид Азамходжаев, а также заместитель маршала Сената Польши Михал Каминьский.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширению взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Особое внимание было уделено инициативе по созданию логистического центра в Польше, который позволит повысить эффективность поставок узбекской продукции на европейские рынки. По мнению участников переговоров, реализация проекта будет способствовать расширению экспортного потенциала Узбекистана, ускорению дистрибуции товаров и освоению новых направлений экспорта.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить практическую работу над проектом, активизировать контакты между предпринимательскими сообществами и поддерживать реализацию совместных инициатив.