Память о жертвах Ходжалинского геноцида в картинах азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась лекция "Ходжалинский геноцид в изобразительном искусстве", посвященная 34-й годовщине трагедии в Ходжалы, сообщает Trend Life.

Мероприятие началось с исполнения гимна Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов. Тишина в зале подчеркнула атмосферу глубокого единения.

В своей лекции, заведующий отделом выставок и оформления музея, искусствовед Эсад Гулиев, рассказал об отражении Ходжалинского геноцида в азербайджанском изобразительном искусстве и различных художественных подходах к этой теме. Также он подчеркнул, что в коллекции музея хранятся многочисленные образцы произведений живописи и графики о кровавом геноциде, которые сегодня имеют особое значение, как художественная летопись страшных событий.

Выступивший на мероприятии председатель Ясамальского районного отделения Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны, полковник запаса, Бахрам Шейдаев отметил важность освещения правды о Ходжалы. Он сказал, что сохранение памяти о чудовищном преступлении, безжалостном уничтожении беззащитных и безоружных людей, является моральным долгом каждого гражданина.

На мероприятии особо подчеркнули, что отражение Ходжалинского геноцида в изобразительном искусстве играет важную роль в формировании исторической памяти, способствуя более глубокому пониманию и переосмыслению трагедии, унесшей жизни наших соотечественников и оставившей их без родного очага.

Напомним, что сегодня проходит 34 года со дня совершения вооруженными милами Армении одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

