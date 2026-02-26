В Ташкенте почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане состоялась памятная церемония, посвящённая 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии приняли участие послы, представители международных организаций, члены азербайджанской диаспоры, представители братского узбекского народа и журналисты. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Члены театральной труппы "Харыбюльбюль" АКЦ представили поэтическую композицию, посвящённую Ходжалинскому геноциду. Гости ознакомились с фотовыставкой и посмотрели документальный фильм о Ходжалинском геноциде.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал об историко-политической и международно-правовой сути Ходжалинского геноцида. Он отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при содействии 366-го мотострелкового полка советской армии атаковали город Ходжалы и, совершив тяжкое преступление против мирного населения, осуществили акт геноцида. Было подчеркнуто, что это является преступлением против человечности, массовым убийством и актом геноцида, грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права. Ходжалинский геноцид должен оцениваться не только как преступление против азербайджанского народа, но и как проявление жестокости против всего человечества.

Отмечено, что в Ходжалы с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителей, из которых 63 — дети, 106 — женщины и 70 — пожилые люди; 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного из родителей. Сотни людей получили ранения, 1275 человек были взяты в плен, о судьбе части из них до настоящего времени ничего неизвестно. Дипломат подчеркнул, что геноцид является грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права, и отметил необходимость доведения правды о Ходжалы до мировой общественности. Он также сообщил, что Организация исламского сотрудничества признала Ходжалинский геноцид, а ряд государств дали этому преступлению политико-правовую оценку.

Ходжалинский геноцид является преступлением не только против азербайджанского народа, но и против всего тюркского мира. Было подчеркнуто, что сохранение памяти о подобных трагедиях и их правильная передача будущим поколениям является общей ответственностью международного сообщества. В выступлениях отмечалась необходимость более активного продвижения правды о Ходжалы на международных площадках, усиления информационной работы и продолжения усилий по обеспечению исторической справедливости.

