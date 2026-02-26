В Мексике почтили память жертв Ходжалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед памятником «Геноцид Ходжалы», расположенным на площади Тласкоаке-Ходжалы в Мехико, к 34-й годовщине трагедии был возложен венок, а память жертв Ходжалы почтена минутой молчания.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие председатель Межпарламентской группы дружбы Мексика–Азербайджан депутат Дульсе Мария Вийегас, посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, заместитель директора по координации политических стратегий правительства города Мехико Мария Эухения де ла О Флорес, сотрудник местной церкви по административным вопросам Карлос Мендоза, сотрудники посольства и представители азербайджанской общины в Мексике.

Напомним, что площадь Тласкоаке-Ходжалы и памятник «Геноцид Ходжалы» были официально открыты в 2012 году после проведения ремонтно-реставрационных и благоустроительных работ при поддержке правительства Азербайджана.

Кроме того, в 2011 году Сенат и Палата депутатов Мексики обсудили вопросы Ходжалинского геноцида и военной агрессии Армении против Азербайджана. Были приняты резолюции, поддерживающие справедливую позицию Азербайджана, а преступления, произошедшие в Ходжалы, были решительно осуждены с использованием термина «геноцид».