...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2026 12:31 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Trend, в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии - одной из самых страшных трагедий XX века - жители страны посещают памятник "Крик матери".

Памятник посещают представители государства и правительства, деятели науки и культуры, общественные активисты, а также обычные граждане, возлагая цветы.

Напомним, что сегодня проходит 34 года со дня совершения вооруженными милами Армении одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Новость обновляется

Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости