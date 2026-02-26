Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ/Trend/ - Сегодня отмечается 34-я годовщина одной из самых страшных трагедий современной истории - Ходжалинского геноцида.

Руководство Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики посетило памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии.



Как сообщает Trend, об этом распространило информацию Минздрав.

Сотрудники министерства возложили к памятнику цветы и почтили память жертв геноцида.

Азербайджанский народ никогда не забывает и не забудет Ходжалинский геноцид. Доведение правды об этой страшной трагедии до мировой общественности является одним из приоритетных направлений деятельности Президента Ильхам Алиева. Существенный вклад в международное признание Ходжалинского геноцида вносит также Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали Ходжалы, знакомились с ходом восстановительных работ и проводили встречи с представителями общественности района. По инициативе главы государства в городе Ходжалы был заложен фундамент Мемориала Ходжалинского геноцида.

Ходжалинский геноцид — это акт массового уничтожения мирного населения города Ходжалы, совершённый в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооружёнными формированиями. В результате были жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребёнка и 70 пожилых людей, 1275 человек были взяты в плен, сотни числятся пропавшими без вести. Восемь семей были полностью уничтожены.

Эта кровавая трагедия расценивается как преступление против человечности, противоречащее нормам международного права.