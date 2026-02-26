Ходжалинская трагедия - черное пятно на совести человечества - посол Турции

БАКУ/Trend/ - Ходжалинская трагедия оставила черное пятно на совести человечества. От имени посольства Турции мы вновь выражаем глубокие соболезнования нашим азербайджанским братьям и сестрам.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

По его словам, в годовщину жестокого преступления они прибыли сюда всем составом посольства, чтобы вновь почтить память тех трагических дней:

"Мы молимся Аллаху за всех наших шехидов, погибших в те страшные дни, когда было жестоко убито 613 невинных людей. Пусть Аллах больше никогда не допустит таких болезненных дней ни для нашей нации, ни для кого-либо другого. Желаем милости Аллаха всем нашим шехидам, а оставшимся в живых - терпения и стойкости".

Напомним, что сегодня проходит 34 года со дня совершения вооруженными милами Армении одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.