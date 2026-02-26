Посол Украины выразил соболезнования Азербайджану в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - В этот трагический день мы с глубокой скорбью склоняем головы перед памятью невинных жертв Ходжалы.

Об этом говорится в публикации посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева на странице в Facebook, сообщает Trend.

Отметим, что сегодня минуло 34 года со дня совершения Ходжалинского геноцида армянскими вооруженными силами.