Посол Украины выразил соболезнования Азербайджану в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - В этот трагический день мы с глубокой скорбью склоняем головы перед памятью невинных жертв Ходжалы.
Об этом говорится в публикации посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева на странице в Facebook, сообщает Trend.
Отметим, что сегодня минуло 34 года со дня совершения Ходжалинского геноцида армянскими вооруженными силами.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы атаковали Ходжалы, взятый в осаду с октября 1991 года и отрезанный от транспорта и энергоснабжения, и совершили массовые зверства против азербайджанского мирного населения.
В ходе резни, совершенной армянскими вооруженными отрядами при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, в Ходжалы с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. 487 человек получили ранения различной степени тяжести, 1275 человек были взяты в плен и подверглись пыткам. Восемь семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного из родителей, 25 детей - обоих родителей. Судьба многих заложников до сих пор неизвестна.
Эти массовые убийства были не только военной операцией, но и частью политики этнической ненависти и дискриминации. Тот факт, что Армения проводила целенаправленные массовые убийства азербайджанцев в других населенных пунктах Азербайджана, таких как Баганис-Айрым, Джамилли, Кяркиджахан, Мешели, Малыбейли, Гарадаглы, Туг, Салакетин и других, ясно демонстрирует систематический и спланированный характер Ходжалинского геноцида.
