...
Иран направил Нидерландам ноту протеста

Иран Материалы 26 февраля 2026 12:44 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Иран направил Нидерландам ноту протеста в связи с попыткой нидерландского дипломата тайно ввезти в страну запрещенные средства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на СМИ Ирана.

По информации, посол Нидерландов в Тегеране Эмиль Де Бонт (Emiel de Bont) был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Во время встречи послу было сообщено, что задержанный груз нидерландского дипломата запрещён к ввозу и использованию в соответствии с законами Ирана. Указанный груз был изъят на основании положений Венской конвенции.

Посол Нидерландов заявил, что оперативно донесет протест Ирана до правительства своей страны.

