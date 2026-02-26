Посольство Германии почтило память жертв Ходжалы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С уважением чтим память тех, кто 34 года назад погиб в Ходжалы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию на официальной странице посольства Германии в Азербайджане в социальной сети "X".

Послание с соболезнованиями опубликовано на немецком и азербайджанском языках.





Напомним, что сегодня проходит 34 года со дня совершения вооруженными милами Армении одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.