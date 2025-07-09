Производство бетона в Узбекистане продолжает стабильный рост

ТАШКЕНТ/ Trend/ - В Узбекистане сохраняется рост в отрасли строительных материалов: за первые пять месяцев 2025 года производство товарного бетона достигло 1 565 400 тонн, передает Trend.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, это на 453 300 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный рост отражает активную реализацию инфраструктурных и жилищных программ, которые увеличивают спрос на строительные материалы в больших объемах.

Для сравнения, с января по май 2023 года в Узбекистане было произведено 955 500 тонн товарного бетона, а в 2024 году этот показатель вырос до 1 112 100 тонн. Таким образом, уже третий год подряд отрасль демонстрирует устойчивый рост, подтверждая развитие строительного сектора страны.

Увеличение производства связано в основном с деятельностью крупных промышленных предприятий и вводом новых мощностей в рамках проектов государственно-частного партнёрства. Эксперты также отмечают, что привлечение иностранных инвестиций в развитие городов и строительство дорог способствует росту внутреннего спроса на строительные материалы, включая бетон.