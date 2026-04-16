Халк Банк запустил услугу Visa Direct to Account and Wallet

Халг Банк объявил о запускe услуги Visa Direct to Account and Wallet реализованной на базе глобальной платформы денежных переводов Visa Direct платежной системы Visa.

Услуга Visa Direct to Account позволяет клиентам осуществлять быстрые и безопасные переводы денежных средств на банковские счета получателей, с зачислением средств в местной валюте страны получателя (включая TRY, AED, KRW и пр.).

Также сервис Visa Direct to Wallet обеспечивает возможность проведения платежей в валюте CNY на китайские платежные системы Alipay и WeChat Pay. Для осуществления перевода клиенту необходимо обратиться в филиал банка и предоставить платёжное поручение, код назначения платежа (POP-код) и номер мобильного телефона, привязанный к цифровому кошельку получателя. Данная услуга предлагается физическим лицам.

