Экономика Материалы 16 апреля 2026 11:28 (UTC +04:00)
Халк Банк запустил услугу Visa Direct to Account and Wallet

Халг Банк объявил о запускe услуги Visa Direct to Account and Wallet реализованной на базе глобальной платформы денежных переводов Visa Direct платежной системы Visa.

Услуга Visa Direct to Account позволяет клиентам осуществлять быстрые и безопасные переводы денежных средств на банковские счета получателей, с зачислением средств в местной валюте страны получателя (включая TRY, AED, KRW и пр.).

Также сервис Visa Direct to Wallet обеспечивает возможность проведения платежей в валюте CNY на китайские платежные системы Alipay и WeChat Pay. Для осуществления перевода клиенту необходимо обратиться в филиал банка и предоставить платёжное поручение, код назначения платежа (POP-код) и номер мобильного телефона, привязанный к цифровому кошельку получателя. Данная услуга предлагается физическим лицам.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

