В Азербайджане пройдет "Неделя иммунизации"

БАКУ/Trend/ - Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в период с 19 по 25 апреля 2026 года в городах и районах Азербайджана пройдет "Неделя иммунизации".

Как сообщает Trend, в связи с этим министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ.

Согласно приказу, в городах и районах республики предусмотрена организация таких мероприятий, как привлечение к вакцинации в рамках "Недели иммунизации" детей, по какой-либо причине оставшихся вне вакцинации, проведение мониторингов в районах с особо низким уровнем охвата прививками, оказание методической помощи медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, в организации иммунизационных мероприятий, а также информирование населения по этому вопросу.

В течение «Недели иммунизации» в ряде районов планируется проведение серии мероприятий. Кроме того, в медицинских учреждениях и органах управления здравоохранением республики подготовлены плакаты и памятки на различные темы для распространения среди населения.

Следует отметить, что по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2006 года ежегодно в Европейском регионе проводится "Неделя иммунизации", и Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики также присоединяется к этому мероприятию.