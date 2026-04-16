Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3546 человек (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран из Ирана.

По информации Trend, за период с 28 февраля 08:00 до 15 апреля 10:00 из Ирана в общей сложности эвакуировано 3546 человек, включая граждан различных государств.

За это время через Азербайджан были эвакуированы 738 граждан Китая, 620 — Азербайджана, 384 — России, 294 — Индии, 198 — Бангладеш, 195 — Таджикистана, 152 — Пакистана, 137 — Ирана, 118 — Индонезии, 84 — Омана, 57 — Алжира, 46 — Италии, 30 — Германии, 27 — Канады, 26 — Испании, 25 — Франции, 25 — Казахстана, 21 — Грузии, 21 — Японии, 18 — Саудовской Аравии, 17 — Узбекистана, 17 — США, 16 — Бахрейна, 16 — Польши, 14 — Швейцарии, 13 — Нигерии, 13 — Беларуси, 12 — Венгрии, 11 — Мексики, 10 — Великобритании, 10 — Болгарии, 10 — Демократической Республики Конго, 9 — Бразилии, 8 — Судана, 8 — Венесуэлы.

Кроме того, в списке значатся по 6 граждан ОАЭ, Финляндии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Румынии, Чехии, Австралии и Австрии; по 5 граждан Сербии, Швеции, Афганистана, Турции, Греции, Вьетнама; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также эвакуированы по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии; по 2 — Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая; и по 1 гражданину Туниса, ЮАР, Мальдив, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканы.