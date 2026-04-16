Делегация ЦБА примет участие в заседаниях Всемирного банка и МВФ в США

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана Алияром Мамедъяровым отправилась в рабочую поездку в Вашингтон для участия в Весенних заседаниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, делегация Центрального банка примет участие в заседании Избирательной группы, в которую входит Азербайджан, а также в ряде других мероприятий.

Отмечается, что в этот период также планируется проведение двусторонних встреч с руководящими лицами ВБ и МВФ, рядом финансово-инвестиционных организаций, сотрудничающих с Центральным банком, и официальными учреждениями США.