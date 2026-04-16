В Азербайджан экстрадируют обвиняемого в тяжких преступлениях

БАКУ/Trend/ - Очередное лицо, обвиняемое в тяжких преступлениях, будет экстрадировано в Азербайджан.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, ходатайство об экстрадиции гражданина Азербайджана Бабаева Себутера Адиль оглы, направленное Генеральной прокуратурой, удовлетворено компетентными органами Турецкой Республики.

В ходе предварительного следствия, проводимого Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, установлены обоснованные подозрения в том, что Себутер Бабаев участвовал в составе организованной группы в контрабандном перемещении через таможенную границу Азербайджанской Республики наркотических средств, психотропных веществ, а также сильнодействующих веществ в крупном размере, кроме того, незаконно приобретал, хранил, перевозил и сбывал указанные вещества с целью продажи.

В связи с этим в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако, поскольку он скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. В результате проведенных мероприятий Себутер Бабаев задержан на территории Турецкой Республики.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры для доставки обвиняемого в нашу страну.