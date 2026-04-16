Участники Межправкомиссии между Азербайджаном и Россией побывали в Зангилане (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Участники 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией посетили город Зангилан и ознакомились с проводимыми здесь восстановительными и строительными работами.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, делегации была представлена подробная информация о восстановлении города, концепции "умного села", применяемой в селе Агалы, а также о текущей ситуации в регионе.

Отметим, что первым образцом модели "умное село" является село Агалы Зангиланского района. Этот населенный пункт построен с нуля с использованием инновационных и энергоэффективных решений.

Для энергоснабжения села на реке Хакари установлены три гидравлические турбины мощностью 212 кВт каждая. На крышах административных зданий размещены солнечные панели мощностью 325 кВт. В домах применяются комбинированные системы отопления, солнечные коллекторы и энергосберегающее оборудование. Специальные изоляционные материалы сводят к минимуму теплопотери. Биологическая очистка сточных вод позволяет повторно использовать 41 тысячу кубометров технической воды в год.

В селе Агалы действует высокоскоростная волоконно-оптическая сеть GPON. Многофункциональные опоры освещения, оснащенные "умными" камерами видеонаблюдения, информационными табло, системами аудиооповещения, точками доступа Wi-Fi и автоматическими метеостанциями, дополняют цифровую инфраструктуру села.