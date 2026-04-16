PASHA Bаnк и Налоговая служба представили новое цифровое решение для предпринимателей

PASHA Bаnк и Государственная Налоговая Служба при Министерстве экономики в рамках сотрудничества представили новое цифровое решение для предпринимателей.

Теперь предприниматели, войдя в мобильное приложение и веб платформу PASHA Bаnk Business могут видеть наименования товаров, их количество, стоимость и обязательные коды маркировки.

Благодаря данному нововведению пользователи могут управлять всеми операциями в «Системе отслеживания и мониторинга» (TİS) в одном месте, осуществлять регистрацию напрямую и проводить платежи одним нажатием. Новое решение оптимизирует процессы и упрощает повседневную деятельность предпринимателей.

PASHA Bаnк продолжает расширять свои цифровые решения, предлагая бизнес-клиентам более гибкие и эффективные услуги. Банк предоставляет широкий спектр услуг в области инвестиционного банкинга, торгового финансирования и управления активами для корпоративных клиентов, а также малого и среднего бизнеса.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s в 2026 году подтвердило кредитный рейтинг PASHA Bаnк на уровне «BB-/B» с прогнозом «Позитивный». Кроме того, банк был признан журналом International Investor Magazine «Лучшим банком Азербайджана» и «Лучшим банком для МСБ в Азербайджане» по итогам 2026 года. В 2024–2025 годах банк также был удостоен ряда международных наград от Euromoney, Global Finance и Stevie Awards, включая получение премии «Gold Stevie» в номинации «Компания года» — впервые среди банков Азербайджана.