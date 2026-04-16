Экспорт газа из Азербайджана в Турцию по TANAP вырос более чем на 7%

БАКУ /Trend/ - Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в январе–марте 2026 года составил 1,5 миллиарда кубометров против 1,4 миллиарда кубометров за аналогичный период 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Таким образом, рост в годовом выражении составил 7,1%.

TANAP является крупнейшим сегментом Южного газового коридора и транспортирует газ, добываемый в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Первоначальная пропускная способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров в год: около 6 миллиардов кубометров поставляется в Турцию, остальная часть направляется в Европу через TAP.

В целом экспорт азербайджанского газа в январе-марте 2026 года достиг 6,5 миллиарда кубометров, включая:

3 миллиарда кубометров — в Европу,

2,4 миллиарда кубометров — в Турцию (из них 1,5 миллиарда кубометров по TANAP),

0,8 миллиарда кубометров — в Грузию,

0,3 миллиарда кубометров — в Сирию.

Добыча природного газа в Азербайджане за этот период составила 12,6 миллиарда кубометров. Основные объёмы пришлись на "Азери-Чираг-Гюнешли" (3,5 миллиарда кубометров), "Шах Дениз" (6,9 миллиарда кубометров), месторождение "Абшерон" (0,4 миллиарда кубометров), а также добычу SOCAR (1,8 миллиарда кубометров).