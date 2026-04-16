В Азербайджане снизился объем реструктуризированных кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается снижение объема реструктуризированного портфеля.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в течение 2025 года объем реструктуризированного портфеля снизился на 14% (154 миллиона манатов) и составил 0,95 миллиарда манатов.

"Снижение произошло в основном за счет бизнес-портфеля (290 миллионов манатов). Хотя по потребительскому портфелю наблюдался рост реструктуризированных кредитов (135 миллионов манатов), по ипотечному портфелю серьезных изменений в реструктуризированных кредитах не произошло", — отмечается в информации.

Добавим, что под реструктуризацией портфеля понимается ситуация, когда банк предлагает клиенту, испытывающему трудности с погашением кредита, новые, более удобные условия.