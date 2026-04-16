Премьера историко-художественного фильма «Акинак» вызвала большой интерес (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 15 апреля в Центре Гейдара Алиева состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Акинак».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли и известные деятели культуры и искусства.

Режиссер-постановщик художественного фильма, произведенного ООО Narimanfilm при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики, – Заслуженный деятель искусств Эльхан Джафаров, авторы сценария – Ильгар Сафат, Азер Зиядлы, Иревани и Лятиф Лятифсой, оператор-постановщик – Руслан Агазаде.

В насыщенном элементами фэнтези историко-приключенческом фильме древнее прошлое государственности Азербайджана представлено с совершенно новой идеологической призмы. Хотя кинолента в основном рассчитана на молодую аудиторию, благодаря сюжетной линии и визуальному решению она будет интересна зрителям всех возрастных групп.

События в фильме разворачиваются в древнем государстве Ишгуз (Ич Огуз), некогда существовавшем на территории нынешнего Азербайджана. Для спасения государства и народа, подвергшихся вражескому нападению, необходимо найти акинак – одну из четырех священных реликвий, некогда ниспосланных с Небес. Для выполнения этой трудной и судьбоносной миссии в путь, полный опасностей, отправляются четверо смелых юношей. На пути к цели им предстоит бороться как с реальными врагами, так и с их темными заговорами.

Премьера фильма была встречена с большим интересом, творческий состав был приглашен на сцену под аплодисменты.

Отметим, что с мая художественный фильм будет представлен широким зрительским массам во всех кинотеатрах страны.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы трейлеры анимационных и художественных фильмов, подготовленных при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики, премьеры которых состоятся в этом году.

Режиссер-постановщик картины, Заслуженный деятель искусств Эльхан Джафаров в беседе с АЗЕРТАДЖ сказал, что фильм является экскурсом в нашу древнюю историю: «События фильма разворачиваются примерно в VIII–VII веках до нашей эры. Конечно, знать историю, двигаться вперед, опираясь на наше прошлое, более целесообразно. В фильме есть образ Ата Арбака – на древнем языке это означает «правитель», «руководитель», Гойтасар – это персонаж, относящийся к нашей древней тюркской культуре, тюркской истории. Герои киноленты в большей степени являются мифическими персонажами. То есть фильм не является сугубо историческим, это приключенческий и сказочный фильм, в большей степени рассчитанный на молодежь и подростков. Нам бы очень хотелось, чтобы прежде всего именно молодое поколение и наши подростки посмотрели фильм, оценили его и извлекли из него пользу».

Отметив, что экранная работа отличается колоритностью, композитор-музыковед Марьям Алибейли отметила: «Моей ответственностью было отразить в написанной мной музыке особенности, связанные с историей Азербайджана и его древностью. Я создавала музыку с условием не выходить за рамки традиционной музыки азербайджанского кино. Здесь использовано множество древних инструментов. Также была написана музыка в жанре яллы. Я старалась сочинять музыку в соответствии с сюжетной линией фильма, чтобы было еще больше созвучия с его красотой. Надеюсь, что все останутся довольны картиной и увидят величие азербайджанского кино».